Пенсионерку в Одесской области искусали собаки
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 марта. УНН. Правоохранители в Одесской области расследуют обстоятельства нападения собак на пенсионерку. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
Инцидент произошел в Овидиопольском районе, где собаки породы алабай напали на 71-летнюю женщину и покусали ее. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
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"Сотрудники полиции установили, что потерпевшая приглядывала за домом в селе Санжейка Овидиопольского района. Когда женщина вышла во двор, две соседских собаки сорвались и напали на нее. Сейчас женщина в находится в больнице г.Черноморское", - говорится в сообщении.
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По данному факту начато уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.