Пенсионерку в Одесской области искусали собаки

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36261 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52171 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55722 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101590 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92295 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103620 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110637 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116979 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122486 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133877 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

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Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

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Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 19:45 • 195890 просмотра
Актуальное
Пенсионерку в Одесской области искусали собаки

Пенсионерку в Одесской области искусали собаки

Киев  •  УНН

 • 14091 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 13 марта. УНН. Правоохранители в Одесской области расследуют обстоятельства нападения собак на пенсионерку. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

Инцидент произошел в Овидиопольском районе, где собаки породы алабай напали на 71-летнюю женщину и покусали ее. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

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"Сотрудники полиции установили, что потерпевшая приглядывала за домом в селе Санжейка Овидиопольского района. Когда женщина вышла во двор, две соседских собаки сорвались и напали на нее. Сейчас женщина в находится в больнице г.Черноморское", - говорится в сообщении.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

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