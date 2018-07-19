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25 березня, 17:08 • 49768 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 99822 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 96213 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 123236 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 101734 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 118728 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

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24 березня, 15:27 • 159411 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

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24 березня, 12:16 • 189853 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 293332 перегляди

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Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

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Пенсіонерка на Львівщині отруїлася грибами

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Сьогодні, 19 липня, близько 05:49 в Самбірську центральну районну лікарню в стані середньої ступені важкості поступила жінка 1944 року народження, мешканка села Блажів Самбірського району, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

"Жінка отруїлася грибами", - пише видання, посилаючись на інформацію надзвичайників.

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Раніше у ДСНС попереджали, що зараз, в грибний сезон, є великий ризик отруєння грибами.

Як повідомляв УНН, троє осіб постраждали у Харківській області через отруєння дикорослими грибами, які люди знайшли у лісі.

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