Пенсіонерка на Львівщині отруїлася грибами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Сьогодні, 19 липня, близько 05:49 в Самбірську центральну районну лікарню в стані середньої ступені важкості поступила жінка 1944 року народження, мешканка села Блажів Самбірського району, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"Жінка отруїлася грибами", - пише видання, посилаючись на інформацію надзвичайників.
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Раніше у ДСНС попереджали, що зараз, в грибний сезон, є великий ризик отруєння грибами.
Як повідомляв УНН, троє осіб постраждали у Харківській області через отруєння дикорослими грибами, які люди знайшли у лісі.