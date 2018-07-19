Пенсіонерка на Львівщині отруїлася грибами

"Жінка отруїлася грибами", - пише видання, посилаючись на інформацію надзвичайників.

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Раніше у ДСНС попереджали, що зараз, в грибний сезон, є великий ризик отруєння грибами.

Як повідомляв УНН, троє осіб постраждали у Харківській області через отруєння дикорослими грибами, які люди знайшли у лісі.