Пенсіонери можуть отримати виплати прямо у супермаркетах: у Мінсоцполітики розповіли деталі

Деталі

За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, українці можуть зняти готівку зі своїх банківських рахунків на касах супермаркетів. Також така можливість поширюється і на пенсійні виплати.

Зазначаєтья, що не кожен населений пункт України має розвинену банківську інфраструктуру, що ускладнює процедуру отримання коштів багатьом громадянам. Для вирішення цієї проблеми людям надано можливість отримати готівку не тільки в банківських відділеннях або банкоматах, але і через каси торгових мереж.

Цитата

«При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку. Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тисяч гривень одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни», - пояснив заступник.

Доповнення

Пенсійний фонд України (ПФУ) 1 грудня провів планові перерахунки пенсій, які проводяться автоматично без додаткових звернень пенсіонерів.