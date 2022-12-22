Пенсионеры могут получить выплаты прямо в супермаркетах: в Минсоцполитики рассказали детали

Детали

По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, украинцы могут снять наличные со своих банковских счетов на кассах супермаркетов. Такая возможность также распространяется и на пенсионные выплаты.

Отмечается, что не каждый населенный пункт Украины имеет развитую банковскую инфраструктуру, что усложняет процедуру получения средств многим гражданам. Для решения этой проблемы людям предоставлена возможность обналичить не только в банковских отделениях или банкоматах, но и через кассы торговых сетей.

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«При расчете картой можно получить наличные деньги со своего счета. Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, покупая, заказать до 6 тысяч гривен одноразовую выплату средств. И это происходит без комиссии. Это сервис, который получил распространение и развивается как раз в период войны», - пояснил заместитель.

Дополнение

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 1 декабря провел плановые перерасчеты пенсий, которые проводятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров.