Пенсіонер дізнався про онкологію, а за тиждень - застрелився із рушниці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Чоловік застрелився із рушниці на Харківщині. Iнформація про подію надійшла до Золочiвського відділу поліції 10 березня о 6:00, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції.

Як повідомили у прес-центрі, тіло чоловіка неподалiк вiд смiттєвих бакiв в селищi Золочiв виявила мiсцева мешканка. Встановлено, що 62-річний чоловік покінчив життя самогубством. Він застрелився з переробленої на “обрiз” мисливської гладкоствольної зброї.

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“Дружина загиблого розповiла, що тиждень потому чоловік дiзнався про те, що хворий на онкологiю та вiдмовився вiд лiкування”, — йдеться у повідомленні.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”. Всі обставини події зараз встановлює поліція.

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