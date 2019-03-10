Пенсионер узнал об онкологии, а через неделю - застрелился из ружья

Как сообщили в пресс-центре, тело мужчины недалеко от мусорных баков в поселке Золочев обнаружила местная жительница. Установлено, что 62-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Он застрелился из переработанного в "обрез" охотничьего гладкоствольного оружия.

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"Жена погибшего рассказала, что неделю назад мужчина узнал о том, что болен онкологией и отказался от лечения", - говорится в сообщении.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливает полиция.