Пенсионер узнал об онкологии, а через неделю - застрелился из ружья
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Мужчина застрелился из ружья в Харьковской области. Информация о происшествии поступила в Золочевский отдел полиции 10 марта в 6:00, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как сообщили в пресс-центре, тело мужчины недалеко от мусорных баков в поселке Золочев обнаружила местная жительница. Установлено, что 62-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Он застрелился из переработанного в "обрез" охотничьего гладкоствольного оружия.
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"Жена погибшего рассказала, что неделю назад мужчина узнал о том, что болен онкологией и отказался от лечения", - говорится в сообщении.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливает полиция.