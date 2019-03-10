Пенсионер узнал об онкологии, а через неделю - застрелился из ружья

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 111914 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116160 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 118809 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119317 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149523 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116534 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141071 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145099 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130457 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130457 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Мужчина застрелился из ружья в Харьковской области. Информация о происшествии поступила в Золочевский отдел полиции 10 марта в 6:00, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщили в пресс-центре, тело мужчины недалеко от мусорных баков в поселке Золочев обнаружила местная жительница. Установлено, что 62-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Он застрелился из переработанного в "обрез" охотничьего гладкоствольного оружия.

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"Жена погибшего рассказала, что неделю назад мужчина узнал о том, что болен онкологией и отказался от лечения", - говорится в сообщении.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливает полиция.

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