Чоловіка у Запоріжжі примотали скотчем до стовпа

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Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Вчора учасники організації “Полювання на педофілів у Запоріжжі” впіймали йомвірного чергового прихильника неповнолітніх, передає кореспондент УНН.

Чоловік представився як Сергій Скакун і розповів, що він мешкає разом з мамою у Шевченківському районі міста.

Дорослий чоловік переписувався з 14-річною дівчинкою, демонстрував їй свої інтимні фото та просив фото у відповдь. На побачення прийшов з квіткою.

Борці з педофілами прив’язали його скотчем до стовба.

Нагадаємо, у Києві затримали 53-річного киянина за розбещення неповнолітнього хлопця. До поліції із заявою звернувся 16-річний киянин, щодо якого невідомий вчинив розпусні дії. Як розповів хлопець, до нього у соціальній мережі почали надходити повідомлення від чоловіка, який запропонував йому в подальшому вступити у статевий зв’язок.

Українські Національні Новини

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