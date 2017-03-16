Чоловіка у Запоріжжі примотали скотчем до стовпа
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Вчора учасники організації “Полювання на педофілів у Запоріжжі” впіймали йомвірного чергового прихильника неповнолітніх, передає кореспондент УНН.
Чоловік представився як Сергій Скакун і розповів, що він мешкає разом з мамою у Шевченківському районі міста.
Дорослий чоловік переписувався з 14-річною дівчинкою, демонстрував їй свої інтимні фото та просив фото у відповдь. На побачення прийшов з квіткою.
Борці з педофілами прив’язали його скотчем до стовба.
Нагадаємо, у Києві затримали 53-річного киянина за розбещення неповнолітнього хлопця. До поліції із заявою звернувся 16-річний киянин, щодо якого невідомий вчинив розпусні дії. Як розповів хлопець, до нього у соціальній мережі почали надходити повідомлення від чоловіка, який запропонував йому в подальшому вступити у статевий зв’язок.