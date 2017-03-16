Мужчину в Запорожье примотали скотчем к столбу
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Вчера участники организации "Охота на педофилов в Запорожье" поймали предполагаемого очередного поклонника несовершеннолетних, передает корреспондент УНН.
Мужчина представился как Сергей Скакун и рассказал, что он живет вместе с мамой в Шевченковском районе города.
Взрослый человек переписывался с 14-летней девочкой, демонстрировал ей свои интимные фото и просил фото в ответ. На свидание пришел с цветком.
Борцы с педофилами привязали его скотчем к столбу.
Напомним, в Киеве задержали 53-летнего киевлянина за развращение несовершеннолетнего парня . В полицию с заявлением обратился 16-летний киевлянин, в отношении которого неизвестный совершил развратные действия. Как рассказал парень, к нему в социальной сети стали поступать сообщения от мужчины, который предложил ему в дальнейшем вступить в половую связь.