Мужчину в Запорожье примотали скотчем к столбу

Мужчина представился как Сергей Скакун и рассказал, что он живет вместе с мамой в Шевченковском районе города.

Взрослый человек переписывался с 14-летней девочкой, демонстрировал ей свои интимные фото и просил фото в ответ. На свидание пришел с цветком.

Борцы с педофилами привязали его скотчем к столбу.

Напомним, в Киеве задержали 53-летнего киевлянина за развращение несовершеннолетнего парня . В полицию с заявлением обратился 16-летний киевлянин, в отношении которого неизвестный совершил развратные действия. Как рассказал парень, к нему в социальной сети стали поступать сообщения от мужчины, который предложил ему в дальнейшем вступить в половую связь.