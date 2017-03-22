Педофіл з Полтавщини розбестив 12 дітей через Інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За розбещення малолітніх житель Полтавщини отримав 10 років в'язниці. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Полтавської області.
За розбещення 12 малолітніх дітей через соціальні мережі 28-річний житель Кременчука вироком Октябрського районного суду Полтави засуджений до 10 років позбавлення волі.
Зокрема, його визнали винним у розбещенні малолітніх та виготовленні дитячої порнографії.
Злочини кременчужанин вчинив упродовж жовтня 2015 – січня 2016 років. У соціальній мережі він видавав себе за дівчину і входив у довіру до малолітніх. Потерпілими від його дій стали дівчатка віком від 9 до 12 років.
Як повідомляв УНН, пастора-педофіла на Донеччині посадили за ґрати.