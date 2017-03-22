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Педофил из Полтавской области развратил 12 детей через Интернет

Педофил из Полтавской области развратил 12 детей через Интернет

Киев • УНН

 • 11826 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. За развращение малолетних житель Полтавской области получил 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

За развращение 12 малолетних детей через социальные сети 28-летний житель Кременчуга приговором Октябрьского районного суда Полтавы приговорен к 10 годам лишения свободы.

В частности, его признали виновным в развращении малолетних и изготовлении детской порнографии.

Преступления кременчужанин совершил в течение октября 2015 - января 2016 годов. В социальной сети он выдавал себя за девушку и входил в доверие к малолетним. Потерпевшими от его действий стали девочки в возрасте от 9 до 12 лет.

Как сообщал УНН, пастора-педофила в Донецкой области посадили за решетку.

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