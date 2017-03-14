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Печерський суд не може розглядати справу В.Януковича - Ю.Луценко

Печерський суд не може розглядати справу В.Януковича - Ю.Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Печерський районний суд Києва не може розглядати справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, оскільки всі судді цього суду брали участь у розгляді клопотань прокуратури під час досудового розслідування. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні Руслан Кравченко здав матеріали до Печерського суду як і годиться з огляду на місце знаходження Генпрокуратури. Проте, наскільки нам відомо, Печерський суд розглядати цю справу не може, бо всі існуючі судді цього суду брали участь у розгляді наших клопотань у ході досудового слідства, санкціонуючи ту чи іншу слідчу дію", - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до суду

Тому, на думку Генпрокурора, Печерський суд направить справу В.Януковича до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

"Єдине, що буду просити, без жодного втручання в цю діяльність, зробити це швидше", - додав він.

Як повідомляв УНН, адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що вважають неврученим обвинувальний акт про державну зраду.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

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