Печерський суд дав дозвіл на затримання В.Януковича - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган.
"Печерський суд дозволив затримання В.Януковича",- сказала Л.Сарган.
Вона повідомила, що у зв’язку з тим, що закінчився строк дії попередньої ухвали, ГПУ звернулася до Печерського райсуду Києва з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного В.Януковича, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо нього.
За словами Л.Сарган, в ухвалі йдеться про те, що в разі затримання В.Янукович не пізніше 36 годин з моменту затримання повинен бути звільнена або доставлений до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Ухвала діятиме до 30 липня 2017 року і оскарженню не підлягає.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.