Печерский суд дал разрешение на задержание В.Януковича - ГПУ

"Печерский суд разрешил задержание В.Януковича", - сказала Л.Сарган.

Она сообщила, что в связи с тем, что истек срок действия предыдущего постановления, ГПУ обратилась в Печерский райсуд Киева с ходатайством о разрешении на задержание подозреваемого В.Януковича, с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношени него.

По словам Л.Сарган, в постановлении говорится, что в случае задержания В.Янукович не позднее 36 часов с момента задержания должен быть освобожден или доставлен к следственному судье, в суд, который постановил решение о разрешении на задержание с целью привода.

Постановление будет действовать до 30 июля 2017 года и обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.