Печерський райсуд столиці посилено охороняють
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Правоохоронці, серед яких співробітники поліції і Нацгвардії, в амуніції посилено охороняють район поблизу будівлі Печерського районного суду Києва на вулиці Хрещатик, передає кореспондент УНН.
Саме у Печерському райсуді сьогодні очікується засідання з обрання запобіжного заходу екс-голові Одеської ОДА, колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі. Засідання очікується зранку.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.