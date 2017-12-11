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Печерський райсуд столиці посилено охороняють

Печерський райсуд столиці посилено охороняють

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Правоохоронці, серед яких співробітники поліції і Нацгвардії, в амуніції посилено охороняють район поблизу будівлі Печерського районного суду Києва на вулиці Хрещатик, передає кореспондент УНН.

Саме у Печерському райсуді сьогодні очікується засідання з обрання запобіжного заходу екс-голові Одеської ОДА, колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі. Засідання очікується зранку.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.

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