Печерский райсуд столицы усиленно охраняют
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правоохранители, среди которых сотрудники полиции и Нацгвардии, в амуниции усиленно охраняют район вблизи здания Печерского районного суда Киева на улице Крещатик, передает корреспондент УНН.
Именно в Печерском райсуде сегодня ожидается заседание по избранию меры пресечения экс-главе Одесской ОГА, бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили. Заседание ожидается утром.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и повезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.