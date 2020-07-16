Паводки на заході України: досі відкачують воду з колодязів

"Станом на 7 годину 16 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів (було 349), підвалів (було 7 тис. 225) та присадибних ділянок (було 22 тис. 182) немає. Протягом доби у Івано-Франківській області відкачано 1 тис. 200 куб. м води з 71 колодязя, проведено укріплення 70 м берегів, розчищено 40 м русел річок та 475 м автомобільних доріг", - йдеться у повідомленні.

Після паводків досі зруйновано 202,4 км (було 278,2 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1). Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,7 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.