Паводки на западе Украины: до сих пор откачивают воду из колодцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. После паводков, обрушившихся на запад Украины в конце июня, несмотря на отсутствие подтопленных населенных пунктов, до сих пор откачивают воду из колодцев и расчищают дороги. Также проводится укрепление берегов рек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 16 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182) нет. В течение суток в Ивано-Франковской области откачано 1 тыс. 200 куб. м воды из 71 колодца, проведено укрепление 70 м берегов, расчищено 40 м русел рек и 475 м автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
После паводков до сих пор разрушено 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1). Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.