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Павло Клімкін: стратегія Росії базується на 4 принципах - заперечення, перекручення, дезорієнтування, залякування

Київ • УНН

 • 9565 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на зростаючу хвилю російських заперечень та зустрічних звинувачень щодо замаху на вбивство Сергія Скрипаля. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

“Тепер повністю зрозуміло, що Росія не тільки планує, а вже й проводить масовану дезінформаційну кампанію, подібну до тієї, яку вона проводила після збиття MH17, й засновану на своїй відомій стратегії 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (заперечення, перекручення, дезорієнтування, залякування)”, — вказано у повідомленні.

Також зазначено, що Росія бреше в “промислових масштабах”, тому єдиний спосіб протистояти цьому — це демонструвати таке ж презирство, яким вони спочатку відповіли Прем’єр-міністрові Великої Британії Терезі Мей, коли вона сказала, що провина, схоже, лежить на Росії.

“Ми не повинні дозволити брехні, виробництво якої Кремль поставив на індустріальний потік, відвернути увагу світу від правди”, — додав міністр.

Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росію треба позбавити права на проведення Чемпіонату світу з футболу в 2018 році.

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