Павел Климкин: стратегия России базируется на 4 принципах - отрицание, искажения, дезориентация, запугивание
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на растущую волну российских возражений и встречных обвинений в покушении на убийство Сергея Скрипаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
“Теперь вполне понятно, что Россия не только планирует, но уже и проводит массированную дезинформационную кампанию, подобную той, которую она проводила после сбивания MH17, и основанную на своей известной стратегии 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентация, запугивания)”, — указано в сообщении.
Также отмечено, что Россия врет в “промышленных масштабах”, поэтому единственный способ противостоять этому — это демонстрировать такое же презрение, которым они сначала ответили Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, когда она сказала, что вина, похоже, лежит на России .
“Мы не должны позволить лжи, производство которой Кремль поставил на индустриальный поток, отвлечь внимание мира от правды”, — добавил министр.
Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россию надо лишить права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году.