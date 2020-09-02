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Павелко - про відкриття нового стадіону "Колоса": для України це свято

Київ • УНН

 • 23091 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко відреагував на відкриття нового стадіону "Колоса" в Ковалівці. Функціонер впевнений, що на новій арені будуть проводити матчі молодіжні та юнацькі збірні країни, передає УНН з посиланням на iSport.ua.

Павелко - про відкриття нового стадіону "Колоса": для України це свято

"Для України це свято. Клуб розвивається з кожним роком. Спортивні досягнення - це добре, але коли паралельно розвивається дитяча школа, будується європейський стадіон, це дуже прекрасна історія.

В першу чергу, це дуже добре для дітей. Тут ми у всіх дрібницях бачимо європейських підхід.

Завдяки логістиці, я впевнений, що на цьому стадіоні свої матчі проводитимуть молодіжні та юнацькі збірні країни, а також жіноча збірна.

На цей стадіон суперники будуть приїжджати з радістю, а їхати трохи сумними", - зазначив Павелко.

Уточнимо, що "Колос" вже представив свою нову арену. Вона відповідає не тільки вимогам УАФ, а й міжнародним вимогам УЄФА. І таким чином стадіон зможе приймати матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів і Ліги Європи УЄФА.

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