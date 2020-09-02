Павелко - про відкриття нового стадіону "Колоса": для України це свято
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко відреагував на відкриття нового стадіону "Колоса" в Ковалівці. Функціонер впевнений, що на новій арені будуть проводити матчі молодіжні та юнацькі збірні країни, передає УНН з посиланням на iSport.ua.
"Для України це свято. Клуб розвивається з кожним роком. Спортивні досягнення - це добре, але коли паралельно розвивається дитяча школа, будується європейський стадіон, це дуже прекрасна історія.
В першу чергу, це дуже добре для дітей. Тут ми у всіх дрібницях бачимо європейських підхід.
Завдяки логістиці, я впевнений, що на цьому стадіоні свої матчі проводитимуть молодіжні та юнацькі збірні країни, а також жіноча збірна.
На цей стадіон суперники будуть приїжджати з радістю, а їхати трохи сумними", - зазначив Павелко.
Уточнимо, що "Колос" вже представив свою нову арену. Вона відповідає не тільки вимогам УАФ, а й міжнародним вимогам УЄФА. І таким чином стадіон зможе приймати матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів і Ліги Європи УЄФА.