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Павелко - об открытии нового стадиона "Колоса": для Украины это праздник

Киев • УНН

 • 23091 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко отреагировал на открытие нового стадиона "Колоса" в Ковалевке. Функционер уверен, что на новой арене будут проводить матчи молодежные и юношеские сборные страны, передает УНН со ссылкой на iSport.ua.

Павелко - об открытии нового стадиона "Колоса": для Украины это праздник

"Для Украины это праздник. Клуб развивается с каждым годом. Спортивные достижения - это хорошо, но когда параллельно развивается детская школа, строится европейский стадион, это очень прекрасная история.

В первую очередь, это очень хорошо для детей. Здесь мы во всех мелочах видим европейских подход.

Благодаря логистике, я уверен, что на этом стадионе свои матчи будут проводить молодежные и юношеские сборные страны, а также женская сборная.

На этот стадион соперники будут приезжать с радостью, а уезжать немного грустными", - отметил Павелко.

Уточним, что "Колос" уже представил свою новую арену. Она отвечает не только требованиям УАФ, но и международным требованиям УЕФА. И таким образом стадион сможет принимать матчи квалификации Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

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