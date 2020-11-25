Павелко про рішення УЄФА: ми не програли цей поєдинок на футбольному полі

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Апеляційний комітет УЄФА присудив технічну поразку збірній України у скасованому матчі зі Швейцарією. Так, це найгірший з можливих варіантів у цій справі. І це дуже небезпечний прецедент. Про це на своїй сторінці Facbook написав президент УАФ Андрій Павелко.

"Це дуже небезпечний прецедент, який наносить серйозний удар по спортивному принципу, відповідно до якого мають визначатися результати матчів. Але чи можна таке рішення вважати поразкою команди Андрія Шевченка, яка до останньої хвилини готова була відстоювати честь України в 6 турі Ліги націй? Безумовно ні!

Я дуже вдячний кожному футболісту і адміністраторам команди, тренерському штабу і лікарям збірної за характер і готовність до цього футбольного двобою! Дякую всім нашим вболівальникам за неймовірну підтримку синьо-жовтих в соцмережах! Повірте, вона надзвичайно важлива! Це складний період в житті збірної і всього українського футболу, але ми пройдемо його з високо піднятою головою!" - написав він.

Павелко пояснив, що свідомо не коментував тему скасованого матчу раніше, тому що будь-яке висловлювання могло бути розцінене, як тиск на дисциплінарні органи УЄФА з боку члена Виконкому УЄФА.

"У той же час, історія зі скасуванням матчу Швейцарія-Україна продемонструвала, що протокол УЄФА “Повернення до гри” потребує серйозних змін і доповнень", - акцентував він.

Зокрема в частині визначення строків, які надаються національним асоціаціям на формування нового складу збірної у випадку переведення команди на карантин.

"На найближчому засіданні Виконкому УЄФА, яке відбудеться на початку грудня, запропоную колегам затвердити в протоколі “Повернення до гри” строк не менше 48 годин — на формування нової збірної в разі, якщо команда проводить матч на виїзді, і не менше 24 годин — якщо вдома. Такі часові рамки дозволили б нам організувати і привезти нову збірну в Люцерн на матч зі Швейцарією. Натомість провести таку заміну лише за добу, як нам пропонували, неможливо з об’єктивних, незалежних від УАФ причин. Сподіваюсь на підтримку ініціативи УАФ у Виконкомі УЄФА", - зазначив президент УАФ.

Він також подякував всім вболівальникам, футболістам, команді і тренерському штабу на чолі з Андрієм Шевченком за незламний характер.

"Ми не програли цей поєдинок на футбольному полі! Міцного здоров’я всій футбольній родині України! Завжди зі збірною! Слава Україні!" - написав Павелко.

Нагадаємо, за словами Андрія Шевченка, найправильнішим і найбільш справедливим з точки зору "фейр-плей" було б рішення УЄФА про перегравання матчу.

Також нагадаємо, українська діаспора Швейцарії викрила лікаря Люцерна у вибірковій "принциповості" по відношенню до футбольних команд. 

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