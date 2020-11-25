Павелко о решении УЕФА: мы не проиграли этот поединок на футбольном поле

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Апелляционный комитет УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины в отмененном матче со Швейцарией. Да, это худший из возможных вариантов в этом деле. И это очень опасный прецедент. Об этом на своей странице Facbook написал президент УАФ Андрей Павелко.

“Это очень опасный прецедент, который наносит серьезный удар по спортивному принципу, согласно которому должны определяться результаты матчей. Но можна ли такое решение считать поражением команды Андрея Шевченко, которая до последней минуты готова была отстаивать честь Украины в 6 туре Лиги наций? Определенно нет!

Я очень благодарен каждому футболисту и администраторам команды, тренерскому штабу и врачам сборной за характер и готовность к этому футбольному поединку! Спасибо всем нашим болельщикам за невероятную поддержку сине-желтых в соцсетях! Поверьте, она очень важна! Это сложный период в жизни сборной и всего украинского футбола, но мы пройдем его с высоко поднятой головой!” — написал он.

Павелко объяснил, что сознательно не комментировал тему отмененного матча раньше, потому что любое высказывание могло быть расценено как давление на дисциплинарные органы УЕФА со стороны члена Исполкома УЕФА.

“В то же время, история с отменой матча Швейцария-Украина продемонстрировала, что протокол УЕФА ”Возвращение к игре“ требует серьезных изменений и дополнений”, — акцентировал он.

В частности, в части определения сроков, предоставляемых национальным ассоциациям на формирование нового состава сборной в случае перевода команды на карантин.

“На ближайшем заседании исполкома УЕФА, которое состоится в начале декабря, предложу коллегам утвердить в протоколе ”Возвращение к игре“ срок не менее 48 часов — на формирование новой сборной в случае, если команда проводит матч на выезде, и не менее 24 часов — если дома. Такие временные рамки позволили бы нам организовать и привезти новую сборную в Люцерн на матч со Швейцарией. Зато провести такую замену всего за сутки, как нам предлагали, невозможно по объективным, не зависящим от УАФ причинам. Надеюсь на поддержку инициативы УАФ в Исполкоме УЕФА”, - отметил президент УАФ.

Он также поблагодарил всем болельщикам, футболистам, команде и тренерскому штабу во главе с Андреем Шевченко за несгибаемый характер.

“Мы не проиграли этот поединок на футбольном поле! Крепкого здоровья всей футбольной семье Украины! Всегда со сборной Слава Украине!” — написал Павелко.

Напомним, по словам Андрея Шевченко, правильным и наиболее справедливым с точки зрения “фэйр-плей” было бы решение УЕФА о переигровке матча.

Также напомним, украинская диаспора Швейцарии разоблачила врача Люцерна в выборочной “принципиальности” по отношению к футбольным командам.

Украинские Национальные Новости

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