Павелко: ФФУ розглядає можливість проведення матчів збірних в Полтаві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент ФФУ Андрій Павелко повідомив, що матчі національних команд можуть пройти в Полтаві, передає УНН.
"ФФУ розглядає можливість проведення матчів збірних у Полтаві, де привели до ладу стадіон і аеропорт.
Один з найближчих матчів збірна України може провести в третьому комплекті форми - білому", - сказав він спілкуючись сьогодні з журналістами.
Нагадаємо, що стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського був реконструйований у зв'язку з виступом полтавців в груповому етапі Ліги Європи.