Пацієнти психлікарень зможуть через суд перевірити доцільність свого лікування

"Парламент прийняв законопроекти 4449 та 1242, завдяки яким пацієнти зможуть самостійно звернутись до суду та отримати альтернативний висновок щодо стану їх психічного здоров’я. При цьому участь пацієнта у судовому засіданні при розгляді питання про доцільність подальшого застосування примусових заходів медичного характеру стає обов’язковою", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що на особливу увагу заслуговують зміни до Цивільного кодексу України та Основ законодавства України про охорону здоров’я. "Нарешті раніше дозволена законодавством практика примусової стерилізації недієздатних осіб, стає історичним ганебним фактом. Досі, стерилізація недієздатних осіб дозволялась за згодою їх опікуна", - додали у МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я також впроваджує нову організаційну модель застосування стаціонарних видів примусових заходів медичного характеру.

Нагадаємо, Рада підтримала впровадження телемедицини у селах.