Пациенты психбольниц смогут через суд проверить целесообразность своего лечения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Пациенты в психиатрических заведениях смогут самостоятельно обратиться в суд и получить альтернативный вывод о состоянии своего психического здоровья. Об этом говорится в комментарии Минздрава по принятым парламентом накануне законопроектам, передает УНН.
"Парламент принял законопроекты 4449 и 1242, благодаря которым пациенты смогут самостоятельно обратиться в суд и получить альтернативный вывод о состоянии их психического здоровья. При этом участие пациента в судебном заседании при рассмотрении вопроса о целесообразности дальнейшего применения принудительных мер медицинского характера становится обязательным", - говорится в сообщении.
Также указано, что особого внимания заслуживают изменения в Гражданский кодекс Украины и Основы законодательства Украины о здравоохранении. "Наконец-то прежде разрешенная законодательством практика принудительной стерилизации недееспособных лиц, становится историческим позорным фактом. До сих пор стерилизация недееспособных лиц разрешалась с согласия их опекуна", - добавили в Минздраве.
Министерство здравоохранения также внедряет новую организационную модель применения стационарных видов принудительных мер медицинского характера.
Напомним, Рада поддержала внедрение телемедицины в селах.