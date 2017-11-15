Пациенты психбольниц смогут через суд проверить целесообразность своего лечения

"Парламент принял законопроекты 4449 и 1242, благодаря которым пациенты смогут самостоятельно обратиться в суд и получить альтернативный вывод о состоянии их психического здоровья. При этом участие пациента в судебном заседании при рассмотрении вопроса о целесообразности дальнейшего применения принудительных мер медицинского характера становится обязательным", - говорится в сообщении.

Также указано, что особого внимания заслуживают изменения в Гражданский кодекс Украины и Основы законодательства Украины о здравоохранении. "Наконец-то прежде разрешенная законодательством практика принудительной стерилизации недееспособных лиц, становится историческим позорным фактом. До сих пор стерилизация недееспособных лиц разрешалась с согласия их опекуна", - добавили в Минздраве.

Министерство здравоохранения также внедряет новую организационную модель применения стационарных видов принудительных мер медицинского характера.

Напомним, Рада поддержала внедрение телемедицины в селах.