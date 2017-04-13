Патрульним, які вчинили розбійний напад на черкащанина, повідомили про підозру

“Слідчим відділом прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України 4 працівникам управління патрульної поліції м. Черкаси Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, які за попередньою змовою, зловживаючи владою, незаконно позбавили волі одного з місцевих жителів, вчинили розбійний напад на нього, а в подальшому двоє з цих працівників поліції з метою укриття злочинів та уникнення кримінальної відповідальності за вказані дії вчинили службове підроблення, що додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що досудовим розслідуванням установлено, що в січні 2017 року, після доставлення одного з місцевих жителів до Черкаського відділу поліції для складання матеріалів про адміністративне правопорушення, 4 вказаних вище працівників поліції незаконно застосували до особи спецзасоби — кайданки, після чого помістили потерпілого в службовий автомобіль та вивезли його до лісового масиву, де вчинили на нього розбійний напад із застосуванням насильства, а також заволоділи майном потерпілого.

“З метою укриття злочинів та уникнення кримінальної відповідальності за вказані дії, двоє із зазначених вище працівників поліції зловживаючи владою підробили офіційні документи про здійснення начебто поліцейського піклування стосовно потерпілого”, — зазначили у прес-службі прокуратури.

Згідно з повідомленням, на цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, обрання підозрюваним запобіжних заходів, відсторонення правоохоронців від займаних посад, завершення досудового розслідування в найкоротший строк і прийняття кінцевого процесуального рішення відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.

“За вчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна”, — додали у прес-службі.

Нагадаємо, 15 березня у Черкасах до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох працівників поліції, які під час затримання черкащанина нанесли йому тяжкі тілесні ушкодження.