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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57147 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106358 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163659 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120161 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118817 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113785 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Патрульным, совершившим разбойное нападение на жителя Черкасс, сообщили о подозрении

Патрульным, совершившим разбойное нападение на жителя Черкасс, сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 11859 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении четырем работникам управления патрульной полиции за незаконное лишение свободы и совершение разбойного нападения на одного из местных жителей города Черкассы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

"Следственным отделом прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины 4 работникам управления патрульной полиции г. Черкассы Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, которые по предварительному сговору, злоупотребляя властью, незаконно лишили свободы одного из местных жителей, совершивших разбойное нападение на него, а в дальнейшем двое из этих полицейских с целью сокрытия преступлений и избежания уголовной ответственности за указанные действия совершили служебный подлог, который дополнительно квалифицирован по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в январе 2017 года, после доставки одного из местных жителей в Черкасский отдел полиции для составления материалов об административном правонарушении, 4 указанных выше работника полиции незаконно применили к лицу спецсредства - наручники, после чего поместили потерпевшего в служебный автомобиль и вывезли его к лесному массиву, где совершили на него разбойное нападение с применением насилия, а также завладели имуществом потерпевшего.

"С целью сокрытия преступлений и избежания уголовной ответственности за указанные действия, двое из указанных выше сотрудников полиции злоупотребляя властью подделали официальные документы об осуществлении вроде полицейской заботы о потерпевшем", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно сообщению, в настоящее время в уголовном производстве проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия, избрание подозреваемым меры пресечения, отстранение правоохранителей от занимаемых должностей, завершение досудебного расследования в кратчайшие сроки и принятия конечного процессуального решения в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.

"За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 15 марта в Черкассах в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух сотрудников полиции, которые при задержании человека нанесли ему тяжкие телесные повреждения.

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