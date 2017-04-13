Патрульным, совершившим разбойное нападение на жителя Черкасс, сообщили о подозрении

"Следственным отделом прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины 4 работникам управления патрульной полиции г. Черкассы Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, которые по предварительному сговору, злоупотребляя властью, незаконно лишили свободы одного из местных жителей, совершивших разбойное нападение на него, а в дальнейшем двое из этих полицейских с целью сокрытия преступлений и избежания уголовной ответственности за указанные действия совершили служебный подлог, который дополнительно квалифицирован по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в январе 2017 года, после доставки одного из местных жителей в Черкасский отдел полиции для составления материалов об административном правонарушении, 4 указанных выше работника полиции незаконно применили к лицу спецсредства - наручники, после чего поместили потерпевшего в служебный автомобиль и вывезли его к лесному массиву, где совершили на него разбойное нападение с применением насилия, а также завладели имуществом потерпевшего.

"С целью сокрытия преступлений и избежания уголовной ответственности за указанные действия, двое из указанных выше сотрудников полиции злоупотребляя властью подделали официальные документы об осуществлении вроде полицейской заботы о потерпевшем", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно сообщению, в настоящее время в уголовном производстве проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия, избрание подозреваемым меры пресечения, отстранение правоохранителей от занимаемых должностей, завершение досудебного расследования в кратчайшие сроки и принятия конечного процессуального решения в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.

"За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 15 марта в Черкассах в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух сотрудников полиции, которые при задержании человека нанесли ему тяжкие телесные повреждения.