Патрульні затримали три автобуси з причетними до сутичок у Львівській облраді
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 травня. УНН. Патрульні затримали три автобуси з особами, причетними до подій під Львівської обласною радою. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова, передає УНН.
“Вчора близько 17 години, патрульні виявили на вулиці Винниченка автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, в який саме здійснювали посадку особи, причетні до подій під Львівською обласною радою та в отриманні тілесних ушкоджень 11 працівниками поліції”, — йдеться у повідомленні.
Осіб доставили у відділ поліції для з‘ясування обставин.
Також близько 18 години на трасі Київ-Чоп патрульні зупинили транспортні засоби Volkswagen LT та Mercedes-Benz, які теж причетні до подій у Львові. 29 та 34-річні водії виявилися жителі Київської області. Вони повідомили, що їх найняли, аби перевезти групу осіб до Львова на спортивні змагання. Ці громадяни були одягнені у звичайний цивільний одяг, а під стінами обласної ради переодягнулися в одяг “Національна дружина”.
В одному з автобусів перебували 20 осіб віком 20-28 років і в другому — така ж кількість осіб спортивної зовнішності, агресивно налаштованих до поліцейських. На місце події прибув спецпідрозділ, і в їхньому супроводі осіб доставили у відділ поліції.
Затримані особи є жителями Чернівецької, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Київської областей, а також міста Києва. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 30 травня активісти зірвали сесію облради у Львові.