Патрульные задержали три автобуса с причастными к событиям во Львовском облсовете

“Вчера около 17 часов, патрульные обнаружили на улице Винниченко автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, в который в это время осуществляли посадку лица, причастные к событиям под Львовским областным советом и к получению телесных повреждений 11 работниками полиции”, — говорится в сообщении.

Лиц доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Также около 18 часов на трассе Киев-Чоп патрульные остановили транспортные средства Volkswagen LT и Mercedes-Benz, которые тоже причастны к событиям во Львове. 29 и 34-летние водители оказались жителями Киевской области. Они сообщили, что их наняли, чтобы перевезти группу лиц во Львов на соревнования. Эти граждане были одеты в обычный гражданскую одежду, а под стенами областного совета переоделись в одежду “Национальная жена”.

В одном из автобусов находились 20 человек в возрасте 20-28 лет и во втором — такое же количество лиц спортивной внешности, агрессивно настроенных к полицейским. На место происшествия прибыло спецподразделение, и в их сопровождении лиц доставили в отдел полиции.

Задержанные лица являются жителями Черновицкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областей, а также города Киева. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 30 мая активисты сорвали сессию облсовета во Львове.