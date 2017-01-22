Патрульні виявили бойову гранату в розважальному закладі в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 січня. УНН. В одному з розважальних закладів міста патрульні виявили предмет, схожий на бойову гранату. Про це УНН поінформували в прес-службі Патрульної поліції Кропивницького.
Згідно з інформацією, вчора, близько 23:00 патрульні отримали повідомлення про вибухонебезпечний предмет в одному з розважальних закладів на вулиці Полтавській.
Зі слів заявника, невідомий громадянин витяг з кишені предмет, схожий на гранату та поклав її на стіл. Охоронці порядку миттєво прибули за вказаною адресою, оточили місце події та викликали експертів вибухотехнічної служби. Спеціалісти підтвердили, що за зовнішніми ознаками предмет, дійсно, схожий на бойову гранату.
Шістдесятирічного чоловіка, який приніс вибухонебезпечний предмет, одразу затримали та доставили до міського відділу поліції для з’ясування всіх обставин події.
Вибухотехніки вилучили небезпечний предмет та направили на експертне дослідження.
Нагадаємо, 22 січня у Бахмуті, що на Донеччині, військовослужбовець двічі вистрілив з автомата Калашникова в стіну квартири, яку винаймає.