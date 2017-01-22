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Патрульные обнаружили боевую гранату в развлекательном заведении в Кропивницком

Киев • УНН

 • 10361 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 января. УНН. В одном из развлекательных заведений города патрульные обнаружили предмет, похожий на боевую гранату. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого.

Согласно информации, вчера, около 23:00 патрульные получили сообщение о взрывоопасном предмете в одном из развлекательных заведений на улице Полтавской.

По словам заявителя, неизвестный гражданин достал из кармана предмет, похожий на гранату и положил ее на стол. Стражи порядка мгновенно прибыли по указанному адресу, оцепили место происшествия и вызвали экспертов взрывотехнической службы. Специалисты подтвердили, что по внешним признакам предмет, действительно, похож на боевую гранату.

Шестидесятилетнего мужчину, который принес взрывоопасный предмет, сразу задержали и доставили в городской отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Взрывотехники изъяли опасный предмет и направили на экспертное исследование.

Напомним, 22 января в Бахмуте, что в Донецкой области, военнослужащий дважды выстрелил из автомата Калашникова в стену квартиры, которую снимает.

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