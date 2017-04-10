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Патрульні поліцейські на авто збили велосипедиста на Київщині

Патрульні поліцейські на авто збили велосипедиста на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Київщині сталася ДТП за участю патрульної поліції, в результаті якої постраждав велосипедист. Про це УНН повідомив в ексклюзивному коментарі прес-секретар патрульної поліції в Київській області Микола Жукович.

“ДТП сталось вчора вдень. В Рокитнянському районі працівники поліції їхали на виклик по розкриттю злочину, де було скоєно вбивство. За оперативною інформацією, злочинець переховувався в одному з населених пунктів. Тому були направлені екіпажі, групи реагування патрульної поліції. Один з екіпажів їхав та здійснював маневр по обгону легкового автомобіля. В цей час дорогу перетинав велосипедист, в результаті чого патрульна машина збила чоловіка”, — повідомив він.

Прес-секретар зауважив, що зараз постраждалий перебуває у лікарні зі струсом мозку та забоями.

“Важких тілесних ушкоджень немає. Потерпілому надається лікування за рахунок патрульної поліції в Київській області. Було надано всі необхідні ліки”, — сказав він.

За його словами, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди за ст.286 КК України.

Він зазначив, що наразі група патрульних, за участю яких сталося ДТП, не відсторонені від роботи. Вони відчергували свою зміну і надалі прокуратура буде вирішувати, відстороняти їх чи ні.

Нагадаємо, тринадцять осіб постраждали в ДТП на Хмельниччині.

Українські Національні Новини

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