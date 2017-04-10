Патрульные полицейские на машине сбили велосипедиста в Киевской области

"ДТП произошло вчера днем. В Рокитнянском районе работники полиции ехали на вызов по раскрытию преступления, где было совершено убийство. По оперативной информации, преступник скрывался в одном из населенных пунктов. Поэтому были направлены экипажи, группы реагирования патрульной полиции. Один из экипажей ехал и совершал маневр по обгону легкового автомобиля. В это время дорогу пересекал велосипедист, в результате чего патрульная машина сбила мужчину", - сообщил он.

Пресс-секретарь отметил, что сейчас пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга и ушибами.

"Тяжелых телесных повреждений нет. Пострадавшему предоставляется лечение за счет патрульной полиции в Киевской области. Были предоставлены все необходимые лекарства", - сказал он.

По его словам, прокуратура открыла уголовное производство по факту совершения дорожно-транспортного происшествия по ст.286 УК Украины.

Он отметил, что сейчас группа патрульных, с участием которых произошло ДТП, не отстранены от работы. Они отдежурили свою смену и в дальнейшем прокуратура будет решать, отстранять их или нет.

Напомним, тринадцать человек пострадали в ДТП в Хмельницкой области.

