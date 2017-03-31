Патрульні планують питати думку киян при розміщенні кінних і велопатрулів

“Питання в тому, яка кількість і де саме ще будуть задіяні велопатрулі і кавалерія. Ми будемо вдосконалювати патрулі і змінювати їх постановку протягом теплої пори року. Тут би ми хотіли брати до уваги побажання громадськості. Хочемо долучати громадськість до обговорення того, де люди вважають за потрібне розміщення того чи іншого патруля. Ми не можемо знати всієї проблематики, тому залучаємо суспільство до обговорення”, — зазначив Ю.Зозуля.

Як повідомляв УНН, кінна поліція у Києві патрулюватиме найбільші парки.