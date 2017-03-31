Патрульные планируют спрашивать мнение киевлян при размещении конных и велопатрулей

"Вопрос в том, какое количество и где еще будут задействованы велопатрули и кавалерия. Мы будем совершенствовать патрули и менять их постановку в течение теплого времени года. Здесь бы мы хотели принимать во внимание общественности. Хотим привлекать общественность к обсуждению того, где люди считают нужным размещения того или иного патруля. Мы не можем знать всей проблематики, так залучуемо общество к обсуждению", - отметил Ю.Зозуля.

Как сообщал УНН, конная полиция в Киеве патрулировать самые парки.