Патрульные планируют спрашивать мнение киевлян при размещении конных и велопатрулей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57094 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106341 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163639 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120146 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118807 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113782 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105108 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155891 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Патрульные планируют спрашивать мнение киевлян при размещении конных и велопатрулей

Патрульные планируют спрашивать мнение киевлян при размещении конных и велопатрулей

Киев  •  УНН

 • 15126 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Патрульная полиция планирует привлекать общественность к обсуждению, где следует размещать конные и велопатрули. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления патрульной полиции в городе Киеве Юрий Зозуля, передает корреспондент УНН.

"Вопрос в том, какое количество и где еще будут задействованы велопатрули и кавалерия. Мы будем совершенствовать патрули и менять их постановку в течение теплого времени года. Здесь бы мы хотели принимать во внимание общественности. Хотим привлекать общественность к обсуждению того, где люди считают нужным размещения того или иного патруля. Мы не можем знать всей проблематики, так залучуемо общество к обсуждению", - отметил Ю.Зозуля.

Как сообщал УНН, конная полиция в Киеве патрулировать самые парки.

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