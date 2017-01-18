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Патрульні Дніпра за рік роботи розбили 17 автівок

Патрульні Дніпра за рік роботи розбили 17 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Працівники Національної поліції Дніпра за рік роботи розбили 17 патрульних авто. Про це під час прес-конференції повідомив начальник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс, передає УНН.

За рік в Дніпрі творилось більше 80 аварій за участю патрульних автомобілів. За словами Володимира Богоніса, 11 з них — з вини правоохоронців, 70 — спровоковані порушниками.

Десять машин підлягають ремонту. Їх повернуть на вулиці міста до березня 2017 року, останні сім — ремонту не підлягають.

Начальник патрульної поліції Дніпра зауважив, 11 авто були розбиті з вини патрульних, інші — у ході погонь і переслідувань.

Зазначимо, міськрада Дніпра у 2016 році виділила з бюджету 5 млн гривень на підтримку патрульної поліції.

Як повідомляв УНН, у прифронтовому Новолуганському відкрився пункт Національної поліції.

Українські Національні Новини

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