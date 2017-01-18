Патрульные Днепра за год работы разбили 17 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Работники Национальной полиции Днепра за год работы разбили 17 патрульных авто. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис, передает УНН.
За год в Днепре произошло более 80 аварий с участием патрульных автомобилей. По словам Владимира Богониса, 11 из них - по вине правоохранителей, 70 - спровоцированные нарушителями.
Десять машин подлежат ремонту. Их вернут на улицы города до марта 2017 года, остальные семь - ремонту не подлежат.
Начальник патрульной полиции Днепра заметил, что 11 авто были разбиты по вине патрульных, другие - в ходе погонь и преследований.
Отметим, горсовет Днепра в 2016 году выделил из бюджета 5 млн гривен на поддержку патрульной полиции.
Как сообщал УНН, в прифронтовом Новолуганске открылся пункт Национальной полиции.