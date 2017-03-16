Патрульна поліція Запоріжжя прокоментувала діяльність борців із педофілами

“Зазвичай активісти, які виловлюють педофілів, викликають патрульну поліцію і одразу показують докази переписки між ними та підозрюваним. Ми в таких випадках лише доставляємо їх до відділку поліції або викликаємо дільничого. Обґрунтовану відповідь може дати кваліфікований юрист з кримінальноо права, який з точки зору статей в ККУ та наявних доказів, проаналізує, як можна кваліфікувати такий вид злочину”, — зазначила Ю.Шеймухова.

Вчора, 15 березня, активісти організації “Полювання на педофілів” оприлюднили відео, на якому чоловіка примотують до стовпа через те, що він прийшов на побачення із 14-річною дівчиною.

Організатор активістів Анна підтвердила факт затримання та оригінальність відео і переписки.

“Так-так, ці відео фото і скріншоти зроблені нашими активістами. Ми створюємо фейкові сторінки в соціальних мережах. А далі ці люди самі нас знаходять. Тобто, якщо людина зацікавлена в цій віковій категорії, вона сама на нас виходить. Ми нікого не провокуємо. Зі скріншотів видно, як зазначена особа сама пропонує зустрітися. Тут не може бути жодного співпадіння або „підстави“, адже він надсилав свої фото і приїхав у зазначене місце в зазначений час. Сьогодні дружина його написала (як вона представилася). Вона не надто була здивована фактом переписки, її більше цікавила сама дівчинка, вона дуже хотіла із нею поспілкуватись”, — зазначила організатор.

За її словами, з літа 2015 року активістами області було зафіксовано понад 100 подібних випадків.

Також вона додала, що до своєї діяльності активісти не залучають дітей через те, що не хочуть руйнувати дитячу психіку, окрім цього, активісти не завдають тілесних ушкоджень людям, які приїжджають на такі зустрічі. Також активістка зазначила, що цих людей зазвичай передають правоохоронцям.

“Ми розголошуємо інформацію про такі випадки. Ми вважаємо такі способи дієвими, адже таких людей звільняють з роботи, від них йдуть дружини, родичі інакше починають до них ставитися”, — відзначила активістка.

Нагадаємо, 15 березня учасники організації “Полювання на педофілів” впіймали ймовірного чергового прихильника неповнолітніх.