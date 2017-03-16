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Патрульная полиция Запорожья прокомментировала деятельность борцов с педофилами

Киев • УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Активисты, занимающиеся борьбой с педофилами, обычно самостоятельно обращаются в правоохранительные органы по фактам выявленных нарушений. Об этом корреспонденту УНН рассказала пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.

"Обычно активисты, вылавливают педофилов, вызывают патрульную полицию и сразу показывают доказательства переписки между ними и подозреваемым. Мы в таких случаях только доставляем их в отделение полиции или вызываем участкового. Обоснованный ответ может дать квалифицированный юрист по криминальному праву, который с точки зрения статей в УК и имеющихся доказательств, проанализирует, как можно квалифицировать такой вид преступления", - отметила Ю.Шеймухова.

Вчера, 15 марта, активисты организации "Охота на педофилов" обнародовали видео, на котором мужчину приматывают к столбу за того, что он пришел на свидание с 14-летней девушкой.

Организатор активистов Анна подтвердила факт задержания и оригинальность видео и переписки.

"Да-да, эти видео и скриншоты сделаны нашими активистами. Мы создаем фейковые страницы в социальных сетях. А дальше эти люди сами нас находят. То есть, если человек заинтересован в этой возрастной категории, он сам нас находит. Мы никого не провоцируем. Из скриншотов видно, как указанное лицо само предлагает встретиться. Здесь не может быть никакого совпадения или "основания", ведь он посылал свои фото и приехал в указанное место в указанное время. Сегодня жена его написала (как она представилась). Она не слишком удивилась факту переписки, ее больше интересовала сама девочка, она очень хотела с ней пообщаться", - отметила организатор.

По ее словам, с лета 2015 года активистами в области было зафиксировано более 100 подобных случаев.

Также она добавила, что к своей деятельности активисты не привлекают детей из-за того, что не хотят разрушать детскую психику, кроме этого, активисты не наносят телесные повреждения людям, которые приезжают на такие встречи. Также активистка отметила, что этих людей обычно передают правоохранителям.

"Мы разглашаем информацию о таких случаях. Мы считаем такие способы действенными, ведь таких людей увольняют с работы, от них идут жены, родственники иначе начинают к ним относиться", - отметила активистка.

Напомним, 15 марта участники организации "Охота на педофилов" поймали вероятного очередного поклонника несовершеннолетних.

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