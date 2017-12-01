Патріарх Філарет заявив, що пропозиція про діалог з РПЦ прийшла з США

"Ініціатива пішла від Московської патріархії. Через Америку. Через митрополита зарубіжної Руської церкви (Руська православна церква за кордоном - ред.) Іларіона. В результаті переговорів я організував делегацію для перших контактів в Москві", - сказав Філарет.

За словами Патріарха УПЦ КП, для початку діалогу необхідно, щоб Руська Православна Церква відмінила анафему, якій його піддала, а також рішення про зняття з нього сану. З проханням про це в Москву звернувся митрополит Іларіон з США і його прохання мали розглянуту на Синоді і на Соборі РПЦ.

Після всього цього УПЦ КП направило делегацію в Москву з листом, в якому йшлося про примирення і надання автокефалії.

"Але примирення як такого не відбулося. Тому що Собор, використавши моє звернення, направив його не на примирення і вирішення питання автокефалії, а на те, що ми нібито хочемо повернутися в Московський патріархат. Так ось. Ніякого каяття в тому, що я обрав автокефалію для УПЦ, не буде", - сказав Філарет.

Нагадаємо, у РФ заявили, що планів щодо зустрічі Патріарха Кирила з Філаретом немає.