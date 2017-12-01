Патриарх Филарет заявил, что предложение о диалоге с РПЦ пришло из США

"Инициатива пошла от Московской патриархии. Через Америку. Через митрополита зарубежной Русской церкви (

Русская православная церковь заграницей - ред.) Илариона. В результате переговоров я организовал делегацию для первых контактов в Москве", - сказал Филарет.

По словам Патриарха УПЦ КП, для начала диалога необходимо, чтобы Русская православная церковь отменила анафему, которой его предала, а также решение о снятии с него сана. С прошением об этом в Москву обратился митрополит Иларион из США и его прошение должно было быть рассмотрено на Синоде и на Соборе РПЦ.

После всего этого УПЦ КП направило делегацию в Москву с письмом, в котором шла речь о примирении и предоставлении автокефалии.

"Но примирения как такового не состоялось. Потому что Собор, использовав мое обращение, направил его не на примирение и решение вопроса автокефалии, а на то, что мы якобы хотим вернуться в Московский патриархат. Так вот. Никакого покаяния в том, что я избрал автокефалию для УПЦ, не будет", - сказал Филарет.

Напомним, в РФ заявили, что планов по встрече Патриарха Кирилла с Филаретом нет.