Патріарх Філарет у ЄП помолився за єдність Української церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у Європарламенті помолився за Україну та єдність Української Церкви. Про це повідомив голова інформаційного управління Київської Патріархії архієпископ Євстратій у Facebook, передає УНН.
"З молитви за Україну та за єдність Української Церкви розпочали програму візиту Патріарха Філарета в Європейський парламент", - повідомив він.
У каплиці Європарламенту помолилися Патріарх, митрополит Епіфаній, архієпископ Іларіон, архієпископ Євстратій, депутати парламенту, представник України при ЄС Микола Точицький, учасники конференції з України - родичі російських заручників.
Після цього у Європарламенті розпочалася конференція "Людська ціна російської агресії". Під час неї свідчення дають жертви російсько-терористичних сил та їхніх рідних, зокрема Ігор Козловський та Ігор Гриб, додав архієпископ Євстратій.
Нагадаємо, Патріарх Філарет впевнений, що автокефалії Української церкви бути.
Раніше Президент Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Православній Церкві в України.