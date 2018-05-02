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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Патриарх Филарет в ЕП помолился за единство Украинской церкви

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в Европарламенте помолился за Украину и единство Украинской Церкви. Об этом сообщил глава информационного управления Киевской Патриархии архиепископ Евстратий в Facebook, передает УНН.

Патриарх Филарет в ЕП помолился за единство Украинской церкви

"С молитвы за Украину и за единство Украинской Церкви начали программу визита Патриарха Филарета в Европейский парламент", - сообщил он.

В часовне Европарламента помолились Патриарх, митрополит Епифаний, архиепископ Иларион, архиепископ Евстратий, депутаты парламента, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, участники конференции из Украины - родственники российских заложников.

После этого в Европарламенте началась конференция "Человеческая цена российской агрессии". Во время нее показания дают жертвы российско-террористических сил и их родных, в частности Игорь Козловский и Игорь Гриб, добавил архиепископ Евстратий.

Напомним, Патриарх Филарет уверен, что автокефалии Украинской церкви быть.

Ранее Президент Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.

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