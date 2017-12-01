Патріарх Філарет сьогодні розповість про діалог з РПЦ

"1 грудня 2017 року о 14:00 в приміщенні Київської Патріархії Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет проведе прес-конференцію, під час якої розповість про діалог з РПЦ щодо визнання автокефалії Української церкви", - йдеться у повідомленні.

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Проведення прес-конференції відбудеться після того, як напередодні на Архієрейському Соборі РПЦ в Москві ухвалили рішення, відповідно до якого, за даними інформаційного відділу УПЦ МП, передбачається широка автономія для УПЦ.

Цьому передувало написання листа Патріархом Філаретом. Як зазначили у прес-центрі УПЦ КП, через посередництво Першоієрарха РПЦЗ (МП) митрополита Іларіона (Капрала) нещодавно Московська Патріархія висловила бажання вступити в діалог з Патріархом Філаретом. Безпосереднім предметом діалогу малося на увазі подолання всього комплексу проблем, які перешкоджають нормальному церковному спілкуванню між РПЦ і УПЦ КП, як це має бути між Помісними Церквами.

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Патріарх Філарет на прохання, висловлене від імені та за дорученням Патріарха Кирила, надіслав до нього лист, у якому, як повідомили у прес-центрі УПЦ КП, були враховані побажання з боку Московського Патріархату "обійти гострі кути" для того, щоби обидві сторони мали можливість у діалозі "зберегти обличчя".

У прес-центрі зауважили, що у листі не йдеться про "прохання" Патріарха Філарета - він "закликає" своїх адресатів визнати від початку не дійсними ті рішення, які Московському Патріархату заважають відновити молитовну єдність з Помісною УПЦ - Київським Патріархатом.

Після такого рішення Патріарх Філарет висловлює сподівання на рішення РПЦ визнати автокефалію УПЦ, додали у прес-центрі.

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"Попри все у Київському Патріархаті вітають бажання з боку Московського Патріархату вести діалог. Однак метою такого діалогу не може бути ані "покаяння" перед РПЦ, ані адміністративне приєднання до неї у будь-якій формі. Єдиною кінцевою метою такого діалогу УПЦ КП бачить виключно визнання автокефалії Помісної УПЦ, Київського Патріархату, та об‘єднання українського православ‘я. Тому Священний Синод УПЦ КП на найближчому засіданні розгляне бажання РПЦ вести діалог та ухвалить відповідне рішення", - сказано у повідомленні.