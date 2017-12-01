Патриарх Филарет сегодня расскажет о диалоге с РПЦ

"1 декабря 2017 года в 14:00 в помещении Киевской Патриархии Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет проведет пресс-конференцию, во время которой расскажет о диалоге с РПЦ о признании автокефалии Украинской церкви", - говорится в сообщении.

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Проведение пресс-конференции состоится после того, как накануне на Архиерейском Соборе РПЦ в Москве приняли решение, согласно которому, по данным информационного отдела УПЦ МП, предполагается широкая автономия для УПЦ.

Этому предшествовало написание письма Патриархом Филаретом. Как отметили в пресс-центре УПЦ КП, через посредничество Первоиерарха РПЦЗ (МП) митрополита Илариона (Капрала) недавно Московская Патриархия выразила желание вступить в диалог с Патриархом Филаретом. Непосредственным предметом диалога имелось в виду преодоление всего комплекса проблем, которые препятствуют нормальному церковному общению между РПЦ и УПЦ КП, как это должно быть между Поместными Церквами.

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Патриарх Филарет на просьбу, высказанную от имени и по поручению Патриарха Кирилла, прислал к нему письмо, в котором, как сообщили в пресс-центре УПЦ КП, были учтены пожелания со стороны Московского Патриархата "обойти острые углы" для того, чтобы обе стороны имели возможность в диалоге "сохранить лицо".

В пресс-центре отметили, что в письме речь не идет о "просьбе" Патриарха Филарета - он "призывает" своих адресатов признать изначально недействительными те решения, которые Московскому Патриархату мешают восстановить молитвенное единство с Поместной УПЦ - Киевским Патриархатом.

После такого решения Патриарх Филарет надеется на решение РПЦ признать автокефалию УПЦ, добавили в пресс-центре.

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"Несмотря на все в Киевском Патриархате приветствуют желание со стороны Московского Патриархата вести диалог. Однако целью такого диалога не может быть ни "покаяние" перед РПЦ, ни административное присоединение к ней в любой форме. Единственной конечной целью такого диалога УПЦ КП видит исключительно признание автокефалии Поместной УПЦ, Киевского Патриархата, и объединение украинского православия. Поэтому Священный Синод УПЦ КП на ближайшем заседании рассмотрит желание РПЦ вести диалог и примет соответствующее решение", - сказано в сообщении.