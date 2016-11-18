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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Патріарх Філарет прибув на Кіровоградщину

Патріарх Філарет прибув на Кіровоградщину

Київ • УНН

 • 7662 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Кіровоградщину прибув Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає кореспондент УНН.

Як повідомила УНН волонтер Оксана Червоная, невдовзі у приміщенні обласної філармонії відбудеться зустріч Патріарха Філарета з захисниками України. Під час цієї зустрічі пройде церемонія нагородження військових, волонтерів, медиків, громадських діячів медалями "За жертовність і любов до України".

11 Героїв, які віддали своє життя у боротьбі з ворогом, буде нагороджено посмертно, медалі отримають рідні воїнів. Імена загиблих військових наступні: Андрусенко Дмитро Олександрович, Горовенко Ігор Сергійович, Гришин Сергій Миколайович, Гурічев Андрій Вікторович, Карнаух Віктор Вікторович, Литвинов Іван Олександрович,  Панков Лев Миколайович, Сєнчев Сергій Олексійович, Слободянюк Роман Ооександрович, Хруль Олександр Григорович, Шешеня Вадим Валеріович.

Близько 100 нагород буде вручено сьогодні. Серед нагороджених і 19-річний Герой Олександр Півнєв, який два дні тому мужньо переніс ще одну операцію, за нього медаль отримає сестра.

Крім того, завтра Філарет освятить православний храм в с. Торговиця Новоархангельського району Кіровоградщини.

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