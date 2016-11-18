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15 марта, 19:03 • 108399 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147849 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126330 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119659 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106449 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102240 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96182 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Патриарх Филарет прибыл в Кировоградскую область

Патриарх Филарет прибыл в Кировоградскую область

Киев • УНН

 • 7661 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Кировоградскую область прибыл Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает корреспондент УНН.

Как сообщила УНН волонтер Оксана Червоная, вскоре в помещении областной филармонии состоится встреча Патриарха Филарета с защитниками Украины. Во время этой встречи пройдет церемония награждения военных, волонтеров, медиков, общественных деятелей медалями "За жертвенность и любовь к Украине".

11 Героев, которые отдали свою жизнь в борьбе с врагом, будут награждены посмертно, медали получат родные воинов. Имена погибших военных следующие: Андрусенко Дмитрий Александрович, Горовенко Игорь Сергеевич, Гришин Сергей Николаевич, Гуричев  Андрей Викторович, Карнаух Виктор Викторович, Литвинов Иван Александрович, Панков Лев Николаевич, Сенчев Сергей Алексеевич, Слободянюк Роман Александрович, Хруль Александр Григорьевич, Шешеня Вадим Валерьевич.

Около 100 наград будут вручены сегодня. Среди награжденных и 19-летний Герой Александр Пивнев, который два дня назад мужественно перенес еще одну операцию, его медаль получит сестра.

Кроме того, завтра Филарет освятит православный храм в с. Торговиця Новоархангельского района Кировоградской области.

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