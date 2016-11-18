Патриарх Филарет прибыл в Кировоградскую область
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Кировоградскую область прибыл Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает корреспондент УНН.
Как сообщила УНН волонтер Оксана Червоная, вскоре в помещении областной филармонии состоится встреча Патриарха Филарета с защитниками Украины. Во время этой встречи пройдет церемония награждения военных, волонтеров, медиков, общественных деятелей медалями "За жертвенность и любовь к Украине".
11 Героев, которые отдали свою жизнь в борьбе с врагом, будут награждены посмертно, медали получат родные воинов. Имена погибших военных следующие: Андрусенко Дмитрий Александрович, Горовенко Игорь Сергеевич, Гришин Сергей Николаевич, Гуричев Андрей Викторович, Карнаух Виктор Викторович, Литвинов Иван Александрович, Панков Лев Николаевич, Сенчев Сергей Алексеевич, Слободянюк Роман Александрович, Хруль Александр Григорьевич, Шешеня Вадим Валерьевич.
Около 100 наград будут вручены сегодня. Среди награжденных и 19-летний Герой Александр Пивнев, который два дня назад мужественно перенес еще одну операцию, его медаль получит сестра.
Кроме того, завтра Филарет освятит православный храм в с. Торговиця Новоархангельского района Кировоградской области.