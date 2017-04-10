Паспорти у ЦНАП Львову тимчасово не видаються

"Від вечора п’ятниці у ЦНАП міста Львова призупинили видачу паспортів. Тобто в ЦНАП призупинили операції видачі паспортів, прийому документів на паспорти, та ІД картки. Наразі ситуація не вирішена. За нашою інформацією, підрядник, який надає дані послуги, не виходить на зв’язок. Ми не можемо точно Сказати коли станція відновить свою роботу. Однак,хочемо заспокоїти людей, як тільки станція відновить роботу, ми всіх повідомимо. Людей ми перепишемо на інші дати, про це не варто турбуватись",- розповіла В.Бартошик.

В департаменті, поки не можуть точно сказати, коли саме система відновить роботу.

Нагадаємо, 9 квітня сервіс видачі закордонних паспортів припинив оформлення документів.