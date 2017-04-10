Паспорта в ЦПАУ Львова временно не выдаются

“С вечера пятницы в ЦПАУ Львова приостановили выдачу паспортов. То есть в ЦПАУ приостановили операции выдачи паспортов, приема документов на паспорта и ИД карточки. Сейчас ситуация не решена. По нашей информации, подрядчик, который предоставляет данные услуги, не выходит на связь. Мы не можем точно Сказать когда станция возобновит свою работу. Однако, хотим успокоить людей, как только станция возобновит работу, мы всех сообщим, людей мы перепишем на другие даты, об этом не стоит беспокоиться ”, - рассказала В.Бартошик .

В департаменте, пока не могут точно сказать, когда именно система возобновит работу.

Напомним, 9 апреля сервис выдачи загранпаспортов прекратил оформление документов .